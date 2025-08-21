Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф опровергла уход из спорта

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Хелиф опровергла уход из спорта

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф опровергла информацию об уходе из спорта. Ее цитирует Reuters.

Хелиф заявила, что продолжает тренировки и подготовку к турнирам, а ее бывший менеджер Нассер Йесфах в данный момент никак ее не представляет. По словам спортсменки, она считает, что Йесфах предал ее доверие и страну.

20 августа Йесфах сообщил Le Parisien, что Хелиф ушла из спорта. «Иман ушла из мира бокса, сейчас она все бросила. После того, что случилось на Олимпиаде, она даже не тренировалась и больше не боксирует», — сказал он.

В феврале Хелиф решила судиться с Международной ассоциацией бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Спортсменку возмутило решение IBA подать жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на ее допуск до Игр-2024 в Париже.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. При этом МОК допустил ее к женским соревнованиям на Олимпиаде-2024, в ходе которых представительница Алжира выиграла золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. После этого Хелиф подверглась травле из-за истории с гендерным тестом.