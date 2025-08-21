Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Бранн
2:1
Завершен
АЕК Ларнака
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Риека
1:0
2-й тайм
live
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Абердин
0:2
2-й тайм
live
ФКСБ
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Панатинаикос
2:1
Завершен
Самсунспор
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
22:19, 21 августа 2025Спорт

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф опровергла уход из спорта

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Хелиф опровергла уход из спорта
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ramzi Boudina / Reuters

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф опровергла информацию об уходе из спорта. Ее цитирует Reuters.

Хелиф заявила, что продолжает тренировки и подготовку к турнирам, а ее бывший менеджер Нассер Йесфах в данный момент никак ее не представляет. По словам спортсменки, она считает, что Йесфах предал ее доверие и страну.

20 августа Йесфах сообщил Le Parisien, что Хелиф ушла из спорта. «Иман ушла из мира бокса, сейчас она все бросила. После того, что случилось на Олимпиаде, она даже не тренировалась и больше не боксирует», — сказал он.

В феврале Хелиф решила судиться с Международной ассоциацией бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Спортсменку возмутило решение IBA подать жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на ее допуск до Игр-2024 в Париже.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. При этом МОК допустил ее к женским соревнованиям на Олимпиаде-2024, в ходе которых представительница Алжира выиграла золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. После этого Хелиф подверглась травле из-за истории с гендерным тестом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
