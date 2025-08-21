Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф опровергла уход из спорта

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф опровергла информацию об уходе из спорта. Ее цитирует Reuters.
Хелиф заявила, что продолжает тренировки и подготовку к турнирам, а ее бывший менеджер Нассер Йесфах в данный момент никак ее не представляет. По словам спортсменки, она считает, что Йесфах предал ее доверие и страну.
20 августа Йесфах сообщил Le Parisien, что Хелиф ушла из спорта. «Иман ушла из мира бокса, сейчас она все бросила. После того, что случилось на Олимпиаде, она даже не тренировалась и больше не боксирует», — сказал он.
В феврале Хелиф решила судиться с Международной ассоциацией бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. Спортсменку возмутило решение IBA подать жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на ее допуск до Игр-2024 в Париже.
В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. При этом МОК допустил ее к женским соревнованиям на Олимпиаде-2024, в ходе которых представительница Алжира выиграла золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. После этого Хелиф подверглась травле из-за истории с гендерным тестом.