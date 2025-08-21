Бывший СССР
Раскрыты возможные траты Украины на выплаты семьям погибших военных

РИА Новости: Киеву нужно выплатить 7 бюджетов при потерях ВСУ в 1,7 млн бойцов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украина должна будет выплатить семьям погибших военных более 25,5 триллиона гривен (свыше 630 миллиардов долларов США), если данные о потерях в 1,7 миллиона бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Отмечается, что Украине придется выплатить сумму, которая составляет более трех ВВП страны за прошлый год или сразу семь ее бюджетов за год. Весь ВВП Украины в 2024 году достиг 190 миллиардов долларов США. Расходы украинского бюджета в прошлом году составили 3,35 триллиона гривен, доходы — 1,78 триллиона.

Председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина», юрист Роман Коваленко заявил, что Киев сам не сможет перечислить эти выплаты. По его словам, Киеву едва хватает средств на выплаты бюджетникам и пенсионеров.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал эту информацию приговором президенту Украины Владимиру Зеленскому.

