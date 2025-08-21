Спорт
Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Риека
Сегодня
21:45 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Абердин
Сегодня
21:45 (Мск)
ФКСБ
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Самсунспор
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
19:36, 21 августа 2025Спорт

Российская фигуристка выступит на отборе на Олимпиаду со старыми программами

Фигуристка Петросян выступит на отборе на Олимпиаду-2026 со старыми программами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит на отборе на Олимпиаду-2026 со старыми программами. Об этом в четверг, 21 августа, сообщает РИА Новости.

Источник агентства заявил, что вместо постановки новых Петросян планирует использовать программы прошлых лет. В частности, фигуристка покажет короткую программу в образе Майкла Джексона, а произвольную под названием «Танго» оставит из прошлого сезона. Квалификация на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября.

20 августа Международный союз конькобежцев (ISU) включил Петросян и другого россиянина Петра Гуменника в заявку на квалификационный олимпийский турнир. Они числятся в протоколах в качестве нейтральных атлетов. Запасными фигуристами-одиночниками от России являются Владислав Дикиджи и Алина Горбачева.

Российские спортсмены не выступали на турнирах под эгидой ISU с марта 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стала Олимпиада в Пекине.

18-летняя Петросян — двукратная чемпионка России и трехкратная победительница финала Гран-при страны. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

