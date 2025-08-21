Шансы на возвращение IKEA в Россию оценили

Союз торговых центров: IKEA не вернется в Россию в ближайшие три года

Шведско-нидерландкая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA не вернется в Россию в ближайшие три года. Так шансы на возобновление сотрудничества с брендом оценил президент Союза торговых центров Булат Шакиров, пишет РИА Новости.

«‎По поводу возвращения на российский рынок шведы были максимально негативно настроены, они бросали магазины с товаром, ремонтом, поэтому я не верю в возвращение IKEA в горизонте трех лет», — заявил глава объединения.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин добавил, что держать пустыми бывшие площади компании в стране не собираются — их отдадут другим брендам или под склады для маркетплейсов.

Компания IKEA объявила о прекращении деятельности в России и Белоруссии 3 марта 2022 года, а в середине июня объявила о продаже четырех заводов и увольнении сотрудников в РФ. В 2023-м ретейл-гигант избавился от своей последней фабрики в РФ, а в ноябре 2024-го — от дистрибьюторского центра в Подмосковье.