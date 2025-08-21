Экономика
18:08, 21 августа 2025Экономика

В России признали попытки уменьшить самолет МС-21

Глава «Ростеха» Чемезов сообщил о работе над укороченной версией самолета МС-21
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») уже работает над укороченной версией нового лайнера МС-21, в которой, предварительно, будет не 175, а 153 кресла. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, эскизно-технический проект будет представлен до конца года, после чего надо будет решить вопросы госфинансирования, и тогда можно начинать разработку конструкторской документации.

Чемезов отметил, что преемственность с нынешней версией сохранится, поэтому на работу затратят меньше времени. Возможные сроки реализации проекта глава «Ростеха» не назвал.

Впервые о перспективе создания новой, укороченной версии самолета в сентябре прошлого года рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Тогда он подчеркивал, что этот вариант позволит авиакомпаниям «более эффективно эксплуатировать самолет с учетом получившихся весовых характеристик» и сохранить параметры по дальности полета.

Эти слова прозвучали на фоне информации СМИ о том, что в связи с импортозамещением композитных материалов МС-21 потяжелел почти на шесть тонн. Это привело к резкому сокращению дальности полета, что может даже выводить его из категории среднемагистральных.

Официально такую информацию не подтверждали, однако в июле этого года из совещания в Минтрансе стало известно, что летно-технические характеристики МС-21, а также еще одного сертифицируемого самолета Ил-114-300 не соответствуют плановым.

В нынешнем интервью глава «Ростеха» утверждает, что в 2026 году ОАК сможет начать поставки в авиакомпании самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300. В настоящее время ни эти, ни другие новые модели, которые разрабатывает отечественный авиапром, не сертифицированы. Их испытания продолжаются, а МС-21 пока не совершил ни одного полета в финальной комплектации. Тем не менее Чемезов подчеркивает, что по скорости развития отрасли Россия опережает западных конкурентов.

    Все новости