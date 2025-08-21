Из жизни
02:00, 21 августа 2025Из жизни

Сотрудник полиции снялся в порно на дежурстве

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Metropolitan Nashville Police Department

В США вынесен приговор бывшему сотруднику полиции города Нэшвилл, который снялся в порноролике в рабочее время. Об этом пишет CBS.

Экс-полицейский Шон Херман попал под арест из-за видео, опубликованного на OnlyFans под названием «Не могу поверить, что он меня не арестовал». В нем Херман отыгрывает патрульного, который, согласно сценарию, останавливает машину с женщиной за рулем. Та, желая избежать проблем с законом, обнажает грудь и дает полицейскому потрогать ее.

Как выяснилось, съемки проходили во время дежурства Хермана. По итогам расследования его уволили, также приостановили его разрешение на работу в правоохранительных органах. Мужчине грозила тюрьма, однако он пошел на соглашение со стороной обвинения и получил условный срок.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудницу тюрьмы, которая занималась сексом с заключенным на рабочем месте и попала на видео, приговорили к 15 месяцам заключения. Когда роман надзирательницы с преступником разоблачили, она попыталась сбежать в Испанию, но была задержана в аэропорту.

    Все новости