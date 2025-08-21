Сын маньяка Чикатило убит в зоне СВО. Он воевал на стороне ВСУ и попал под массированный ракетный обстрел

Сын маньяка Чикатило Юрий ликвидирован в зоне СВО

Сын маньяка Андрея Чикатило Юрий убит в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сын Андрея Чикатило пошел воевать против России в самом начале специальной военной операции, а восемь месяцев назад пропал без вести. На тот момент Чикатило-младший был в составе артиллерийского подразделения ВСУ», — говорится в публикации.

Отмечается, что подразделение мужчины попало под ракетный удар под Харьковом.

Фото: Stringer / Reuters

Cын Чикатило оказался в долгах и пошел на СВО, чтобы скрыться от судебных приставов и МВД

О вступлении Чикатило в ряды ВСУ стало известно в марте этого года. Как сообщал Shot, 56-летний Юрий переехал из России в украинский Харьков и сменил фамилию на девичью фамилию своей жены — Мирошниченко.

Заявлялось, что он воюет на стороне Украины с самого начала СВО. По данным канала, на фронт он отправился, чтобы скрыться от украинских судебных приставов и МВД, которые разыскивали его за долги.

На Украине Юрия посмертно наградят орденом Мужества

В апреле появилась информация о пропаже Юрия. Но тогда его смерть не подтвердили — в базы погибших мужчину не внесли. В то же время уже сообщалось, что мужчина мог попасть под массированный удар в Харьковской области.

Shot указал, что на Украине Юрию посмертно решили выдать награду. «Сына кровавого маньяка представят посмертно к ордену "За мужество" II степени», — говорится в сообщении.