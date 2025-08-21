В Европе увидели тревожный сигнал в словах Вэнса об Украине

США хотят снять с себя ответственность за обеспечение гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет австрийская газета Exxpress.
Таким образом издание прокомментировало заявление американского вице-президента Джея Ди Вэнса об отказе США брать на себя обязательства, пока им не будет понятно, что требуется.
«Посыл ясен: Вашингтон отмахивается, а Европа должна заплатить и отправить войска», — отметил автор статьи, назвав заявление Вэнса тревожным сигналом для европейский стран.
Ранее вице-президент сообщил, что США и союзники продолжают работу над гарантиями безопасности для Украины, но они пока еще не готовы.
Также стало известно, что Вэнс на переговорах в Белом доме предложил два варианта гарантий безопасности для Киева. При этом оба предложения расстроили европейских политиков.