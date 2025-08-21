В Госдуме захотели запретить чиновникам лезть в личную жизнь одной категории россиян

Зампред ГД Чернышов попросил Кравцова запретить лезть в личную жизнь учителей

В Госдуме захотели на законодательном уровне запретить чиновникам лезть в личную жизнь учителей. С просьбой об этом к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову обратился зампред нижней палаты парламента Борис Чернышов, пишет Baza в Telegram.

В своем письме депутат привел в пример случай, когда мать школьника встретила педагога в душевой фитнес-клуба и, начав ее фотографировать, потребовала «принести извинения за неприличное поведение». Кроме того, в Новосибирской области учитель подверглась травле и служебным проверкам из-за свадебных фотографий с супругом возле храма. В результате давления она была вынуждена удалить снимки и объясняться перед чиновниками.

По мнению Чернышов, подобные ситуации дискредитируют институт школы, формирую среди педагогов атмосферу страха. «Учителя должны быть защищены от произвольного вмешательства в их частную жизнь и не могут становиться объектами давления за проявления нормальной семейной и личной активности», — подчеркнул парламентарий.

В связи с этим депутат попросил Кравцова рассмотреть возможность закрепить в законе прямой запрет на вмешательство в личную жизнь этой категории россиян, включая публикации в соцсетях, если те не противоречат законодательству. Кроме того, он предложил разработать соответствующие рекомендации для чиновников сферы образования и администраций школ.

Ранее с похожей просьбой к Кравцову обратилась депутат Госдумы Анна Скрозникова. Она предложила подготовить методические материалы, которые позволят оценить контент учителей в социальных сетях.

За последние годы в России неоднократно возникали скандалы из-за публикации учителями контента в интернете. В апреле в Нижнем Новгороде уволили учителя начальных классов, разместившую на личной странице откровенные фотографии. Позже эти снимки с заблюренным лицом появились в пабликах региона. Кроме того, в 2023 году педагог из Тюменской области была вынуждена уволиться после жалобы пенсионера на ее фото, которые тот счел откровенными.