В МИД рассказали о желающих переехать в Россию иностранцах

Захарова: Количество иностранцев, которые решили связать жизнь с РФ, растет

Количество иностранцев, выразивших желание переехать в Россию, продолжает расти. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«У себя дома эти люди сталкиваются с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей, а в России находят уважение к семейным традициям и человеческому достоинству», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, только за прошедший год необходимые для переезда документы получили граждане Германии, Франции, США, Италии, Австралии, Канады и ряда других стран. «Наши посольства и консульства регулярно принимают обращения иностранных граждан и оформляют визы тем, кто решил связать свою жизнь с Россией», — добавила она.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке иностранцев, которые разделяют традиционные ценности России. Эти граждане, как говорится в указе, смогут получить разрешение на временное проживание в РФ.