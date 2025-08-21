Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:46, 21 августа 2025Силовые структуры

В российском городе нашли причастного к попытке теракта на Крымском мосту

В Пятигорске задержали одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

В Пятигорске правоохранители нашли одного из причастных к попытке теракта на Крымском мосту в апреле 2025 года мужчину. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, он должен был стать водителем начиненного взрывчаткой для подрыва моста микроавтобуса.

По информации ФСБ России, также, как и другие задержанные по делу фигуранты, он не знал о происходящем и мог стать смертником.

Ранее сообщалось, что на Кубани в станице Старонижестеблиевской задержали граждан, занимавшихся перевозкой автомобиля для подрыва Крымского моста.

18 августа ФСБ сообщила о пресечении новой попытки организации теракта на Крымском мосту. Сотрудники ведомства нашли мощное самодельное взрывное устройство в автомобиле Chevrolet Volt, который прибыл с Украины в Россию транзитом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Штурмовики ВСУ из батальона «Айдар» пытались прорвать границу России

    На Западе узнали отношение Путина ко встрече с Зеленским

    У российских семей появилась возможность быть ближе без вопросов «где ты?»

    Новая порномодель превзошла порнозвезду Бонни Блю по количеству половых партнеров

    Исполнять обязанности врачей в России смогут фельдшеры и акушеры

    Украинская бригада попала под удар во время встречи командиров с министром обороны

    В США уточнили информацию о переданном Путиным ордене для сотрудницы ЦРУ

    В Москву пришел «сентябрь»

    В российском городе нашли причастного к попытке теракта на Крымском мосту

    Губерниев сравнил уровень жизни в России и Сингапуре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости