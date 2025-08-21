Спорт
07:59, 22 августа 2025Спорт

В «Вашингтоне» высказались о будущем Овечкина

Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин сам будет принимать решение о своем будущем
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Генменеджер «Вашингтон Кэпиталс» Крис Патрик высказался о будущем российского капитана клуба Александра Овечкина. Его слова приводит сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Своей карьерой он заслужил право самому принимать решение о будущем. Поэтому я просто дождусь того, что он скажет тогда, когда сам этого захочет, мы это обсудим и будем думать, что делать дальше», — заявил Патрик.

Действующий контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026. В следующем сезоне российский нападающий заработает 9,5 миллиона долларов, а по истечении соглашения с «Кэпиталс» станет неограниченно свободным агентом.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

    Все новости