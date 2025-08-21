Спорт
14:09, 21 августа 2025Спорт

В «Зените» прокомментировали слухи об отставке Семака

Глава «Зенита» Медведев назвал слухи об отставке тренера Семака спекуляцией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Медведев и Сергей Семак

Александр Медведев и Сергей Семак. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об отставке главного тренера команды Сергея Семака. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев назвал информацию спекуляцией, которая не может повлиять на атмосферу в команде. «Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать», — заявил глава «Зенита».

После пяти матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) Зенит располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 6 очков. Лидирует московский «Локомотив» с 13 очками. Текущий является юбилейным для сине-бело-голубых.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой специалист шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и взял пять Суперкубков страны.

