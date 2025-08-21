Забота о себе
Забота о себе

Врач предупредила об опасности слишком быстрого засыпания

Сомнолог Шах: Слишком быстрое засыпание может указывать на перегрузки на работе
Фото: Annie Spratt / Unsplash

Терапевт и сомнолог Сита Шах считает, что засыпать, как только человек оказался в кровати, не нормально. Об опасности слишком быстрого засыпания она предупредила в беседе с Metro.

Врач рассказала, что в норме человеку нужно от 10 до 20 минут, чтобы уснуть. Если требуется больше времени, то это может указывать на признаки бессонницы. Однако засыпать, как только голова коснулась подушки, тоже не нормально, уверена она. «Тем, кто мгновенно отключается, следует насторожиться, поскольку это может сигнализировать о недосыпе, перегрузках и работе на износ», — объяснила она.

Шах отметила, что отклонения от нормы в обе стороны в большинстве случаев успешно корректируются без помощи врачей. Для этого нужно наладить режим, научиться управлять стрессом, обустроить тихое и темное спальное место и избегать переутомлений.

Ранее врач-сомнолог Максим Новиков предупредил, что сон может влиять на фигуру. По его словам, систематический недосып связан с набором лишних килограммов.

