Бранн
Сегодня
20:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Риека
Сегодня
21:45 (Мск)
ПАОК
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Абердин
Сегодня
21:45 (Мск)
ФКСБ
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
Панатинаикос
Сегодня
21:00 (Мск)
Самсунспор
Лига Европы|Раунд плей-офф. 1-й матч
16:26, 21 августа 2025Спорт

Загитова показала фото в ультракоротких шортах

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Alina Zagitova / Алина Загитова / VKontakte

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новую фотографию на своей странице во ВКонтакте.

Спортсменка опубликовала снимки в ультракоротких шортах, белой футболке с принтом и сапогах на каблуке. Она позирует возле автомобиля. Пост собрал более 400 лайков.

В августе прошлого года Загитова описала идеальные условия для замужества. Спортсменка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.

