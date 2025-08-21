Бывший СССР
11:03, 21 августа 2025Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине

Зеленский: На Украине есть один государственный язык — украинский
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о статусе русского языка, как второго государственного. Его слова передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно», — заявил он.

Ранее в Reuters со ссылкой на источники рассказали об условиях России для заключения мирного соглашения с Украиной. Одним из требований стало предоставление официального статуса русскому языку и свобода деятельности Русской православной церкви в стране.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на предложение Верховной Рады об изменении основного закона страны. Он напомнил Киеву про статьи Конституции Украины о защите прав русских.

