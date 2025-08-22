Из жизни
09:06, 22 августа 2025Из жизни

25-летняя девушка назвала один недостаток отношений с 76-летним бойфрендом

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: @diana_edgar7

Жительница США Диана Монтано рассказала о трудностях общения с бойфрендом старше нее на 51 год. Об этом она побеседовала с Daily Mail.

Диана вступила в отношения с Эдгаром в июне 2024 года. Сейчас ей 25 лет, а ее избраннику — 76. Из-за такой большой разницы в возрасте они сталкиваются с общественным осуждением. По словам Дианы, ее не волнует чужое мнение. Она рассказала, что у них с Эдгаром много общего. Вместе они ходят в театры, много путешествуют и занимаются хайкингом.

По словам Дианы, в их отношениях есть всего один недостаток — Эдгару сложно общаться с ее ровесниками. Ему не нравится ходить в любимые места ее друзей, он плохо понимает их сленг. Диана рассказала, что раньше на семейных вечерах она общалась с двоюродными братьями и сестрами. Теперь ей приходится сидеть с тетями и дядями, чтобы Эдгар мог чувствовать себя комфортно. Она объяснила, что не хочет бросать его одного.

Кроме того, Диана призналась, что мужчина не разделяет ее любовь к клубам, но принимает ее. «Мне нравится быть со зрелым, терпеливым и понимающим человеком. Я встретила свою вторую половинку. Среди моих ровесников нет никого похожего на него», — объяснила она. Девушка также подчеркнула, что Эдгар привлекает ее сексуально, но не стала раскрывать подробности их интимной жизни.

Ранее сообщалось, что 28-летняя девушка Келси Хоупфул назвала один недостаток отношений с 76-летним мужчиной. Она переживает, что пожилого мужчины скоро не станет, и она не сможет его забыть.

