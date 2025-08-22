Спорт
17:55, 22 августа 2025

«Динамо» сделало дорогой подарок Овечкину

Московское «Динамо» подарило хоккеисту Овечкину золотую клюшку
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Molly Riley / Reuters

Руководство московского «Динамо» устроило церемонию чествования российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в честь его рекорда по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

На стадионе «Динамо» подняли баннер с изображением Овечкина, его автограф и число 895. Также в рамках церемонии хоккеисту вручили золотую клюшку.

Ранее американская ферма «Саммерс» построила лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина. Сотрудники фермы изобразили на кукурузном поле хоккеиста, который делает бросок.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).

