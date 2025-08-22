«Это выгодная война». США перестали сообщать союзникам секретные данные о переговорах России и Украины. Что это значит?

CBS: США перестали делиться данными о переговорах России и Украины с союзниками

США перестали предоставлять странам — участникам альянса Five Eyes («Пять глаз») разведданные, касающиеся мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает CBS со ссылкой на представителей американской разведки.

По данным телеканала, несколько недель назад директор Национальной разведки Тулси Габбард направила внутреннюю директиву о запрете передачи партнерам по альянсу любых данных, которые касаются переговорного процесса.

В меморандуме, датированном 20 июля и подписанном Габбард, агентствам предписывалось не делиться информацией с «Пятью глазами» — разведывательным альянсом, созданным после Второй мировой войны и включающим США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию CBS News телеканал

Отныне вся аналитическая информация и сведения, связанные с переговорами России и Украины, квалифицируются как NOFORN — «не подлежит распространению за рубежом». Таким образом, возможность передачи ее другим странам, включая союзников США, полностью исключена.

При этом директива «не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной иными способами, помимо разведывательного сообщества США, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами», уточняет телеканал.

Что такое альянс «Пять глаз»? «Пять глаз» — разведывательный альянс США с Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Возник он в 1946 году в рамках договоренности между Лондоном и Вашингтоном об обмене секретными данными для сдерживания Советского Союза. Позже в него вступили остальные три страны. За каждой из них закреплен отдельный региональный сектор, где ответственный за него участник отвечает за сбор данных и информации. Например, Канада осуществляет слежку за Арктикой, а Австралия на Тихом океане. «Пять глаз» являются закрытой структурой, о которой по сей день мало что известно. Ряд экспертов обвиняли ее в организации серии переворотов — например, в свержении в Иране премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка, — а бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден описал этот альянс как «наднациональную разведывательную организацию, которая не подчиняется известным законам своих собственных стран». Теории заговора вокруг деятельности структуры дополняются и тем фактом, что она состоит исключительно из пяти англоговорящих стран.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чем грозит решение США прекратить обмен данными о России?

Как отметил бывший сотрудник разведки Центрального разведывательного управления и Министерства внутренней безопасности Стивен Кэш, альянс «Пять глаз» помогает получать самую актуальную и необходимую разведывательную информацию, что позволяет Западу выступать с единой политической позицией.

Важно иметь общую разведывательную картину, чтобы политики и переговорщики могли координировать свои позиции и заключать максимально выгодные сделки или вести максимально выгодную войну Стивен Кэш бывший сотрудник ЦРУ

Об этом также говорит и Саманта Виноград, бывший помощник Министра внутренних дел США по борьбе с терроризмом. По ее словам, решение Габбард ослабит позиции США перед Россией.

«С точки зрения политики, если наши партнеры по "Пяти глазам" считают, что их лишают доступа к ключевой информации, они могут решить создать новые структуры и каналы без нас. Отсутствие полноценного сотрудничества с нашими ближайшими партнерами может привести к тому, что они начнут обсуждать вопросы, влияющие на нашу национальную безопасность, без нашего участия и учета нашей точки зрения», — отметила она.

Тем не менее ряд бывших аналитиков ЦРУ полагают, что в решении Габбард нет ничего нового и это поднятый на пустом месте скандал. Бывший замглавы Пентагона Эзра Коэн указал, что решение директора нацразведки является обычным делом и его критика связана исключительно с неприязнью к политике президента США Дональда Трампа.

Наши интересы не всегда совпадают с интересами наших партнеров по «Пяти глазам». А там, где наши интересы расходятся и это касается не только Украины, мы, безусловно, отмечаем это как нечто само собой разумеющееся Эзра Коэн бывший замглавы Пентагона по вопросам разведки

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Трамп уволил одного из главных аналитиков ЦРУ по России

Решение Габбард совпало еще с одним событием, связанным с конфликтом на Украине, — Трамп уволил «одного из самых высокопоставленных аналитиков» Центрального разведывательного управления по России. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

По данным журнала, сотрудница ЦРУ проработала в разведке более 20 лет. В 2016 году она руководила подготовкой доклада о якобы вмешательстве России в президентские выборы.

19 августа ее карьера резко оборвалась, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, лишила ее допуска, а также 36 других действующих и бывших сотрудников, обвинив их в предательстве присяги Конституции The Economist журнал

Кроме того, кадровые чистки затронули авторов доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы Шелби Пирсон и Винь Нгуен, которые также названы одними из самых высокопоставленных сотрудников разведки.

Американская разведка не смогла назвать Россию противником

25 марта американская разведка в своем отчете перед Конгрессом США не смогла определить Россию противником или партнером.

«Во вторник главные должностные лица разведки Америки опубликуют свою текущую оценку России. Они зажаты между тем, что говорят их аналитики, и тем, что хочет услышать президент [США Дональд Трамп]», — писала газета The New York Times (NYT), отмечая, что сотрудники разведки представят в отчете свою первую публичную «Оценку мировых угроз».