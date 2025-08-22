Каждый четвертый ребенок в России оказался лишен собственной комнаты

Level Group: У 27 процентов детей в России нет собственной комнаты

Более чем у четверти детей в России нет собственной комнаты. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков компании Lеvel Group сообщила «Газета.Ru».

По информации специалистов, практически половина детей (41 процент) с рождения жила в доме с отдельной детской комнатой. У 19 процентов она появилась после пяти лет, а у 13 процентов — лишь после десяти. Между тем каждый четвертый (27 процентов) ребенок лишен собственной комнаты: так, дети шести процентов опрошенных делят комнату с братом или сестрой противоположного пола, еще семь процентов — с однополым сиблингом, а 14 процентов и вовсе не имеют отдельной комнаты.

В пресс-службе рассказали, что, согласно их данным, каждый четвертый зумер выбрал бы жить с родителями только в классической двухкомнатной или компактной «трешке». Каждый третий отметил, что для счастливой жизни с родителями ему нужна просторная квартира с тремя и более комнатами. Подобные результаты в компании связали с потребностью молодых людей в личном пространстве. Большинство родителей (80 процентов) разделяет мнение детей, считая, что ребенок должен иметь собственное пространство. Однако в действительности выделить отдельную комнату удается не всем — позволить это могут лишь 23 процента респондентов.

Особенно остро вопрос собственного уголка для ребенка стоит в семьях с разнополыми детьми — почти половина родителей (47 процентов) убеждена, что каждому из них нужна отдельная комната. Матери поддерживают эту идею чаще, чем отцы, — 63 против 57 процентов. Еще девять процентов родителей разделяют эту позицию, однако не могут позволить себе отдельную комнату из-за финансовых трудностей. Мнение о том, что наличие своей комнаты у детей не является обязательным условием, а лишь зависит от возможностей семьи, оказалось непопулярным — его разделяют лишь 20 процентов респондентов.

Ранее выяснилось, что практически каждого четвертого россиянина раздражают его соседи. Главным поводом для неприязни и ссор опрошенные назвали шум от жильцов квартиры, находящейся этажом выше.