Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 22 августа 2025Из жизни

Кролики-чудовища с щупальцами на мордах оказались опасны для людей

Врач Омер Аван: клещи, кусавшие кроликов с щупальцами, переносят опасные болезни
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: dailymail.co.uk

Известный американский врач Омер Аван полагает, что кролики с щупальцами на мордах могут представлять опасность для людей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О появлении в США кроликов с щупальцами стало известно в августе, когда их заметили в американском городе Форт-Коллинс, штат Колорадо. С тех пор зверьки, которых сравнивают с чудовищем Франкештейна, оказались в двух других американских штатах — Небраске и Миннесоте. Специалисты считают щупальца симптомом заражения папилломавирусом американских кроликов.

Омер Аван подчеркнул, что для людей этот вирус не опасен, однако комары и клещи, кусавшие зараженных кроликов, могут переносить и другие болезни, например, болезнь Лайма или лихорадку денге. Поэтому он рекомендует избегать контактов с зараженными кроликами и следить, чтобы домашние кролики были защищены от насекомых.

Материалы по теме:
«Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
19 сентября 2018
«Гниение не мешает вкусу» Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
«Гниение не мешает вкусу»Люди придумали способ есть мясо, не убивая животных. Их не страшат ни чума, ни паразиты
6 сентября 2019

Папилломавирус американских кроликов родственен папилломавирусам человека. Папилломавирусы человека чаще всего передаются половым путем. Некоторые из них безвредны или приводят к появлению бородавок, однако известны виды, которые вызывают рак.

Ранее сообщалось, что тиктокер Джейкоб Райли Худ, специализирующийся на видео о грибах, вырастил зомбирующий гриб-паразит кордицепс на собственной крови.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе назвали скрытую цель саммита на Аляске

    Бывшая жена Венсана Касселя похвасталась фигурой в бикини

    Бывший директор ЦРУ рассказал о «звоне бокалов в Кремле» из-за Трампа

    В Европе назвали самое важное заявление Путина

    Главком ВСУ принял участие в совещании по военной поддержке переговоров

    Чиновники заплатят ребенку 150 тысяч рублей за скользкую улицу

    Украина снова ударила по нефтепроводу «Дружба»

    ВСУ ударили по жилым домам в ДНР

    «Я никогда не чувствовала такой любви». Как несколько брошенных девушек раскрыли тайный полицейский заговор и потрясли всю страну?

    В США пригрозили России статусом спонсора терроризма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости