Кролики-чудовища с щупальцами на мордах оказались опасны для людей

Врач Омер Аван: клещи, кусавшие кроликов с щупальцами, переносят опасные болезни

Известный американский врач Омер Аван полагает, что кролики с щупальцами на мордах могут представлять опасность для людей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О появлении в США кроликов с щупальцами стало известно в августе, когда их заметили в американском городе Форт-Коллинс, штат Колорадо. С тех пор зверьки, которых сравнивают с чудовищем Франкештейна, оказались в двух других американских штатах — Небраске и Миннесоте. Специалисты считают щупальца симптомом заражения папилломавирусом американских кроликов.

Омер Аван подчеркнул, что для людей этот вирус не опасен, однако комары и клещи, кусавшие зараженных кроликов, могут переносить и другие болезни, например, болезнь Лайма или лихорадку денге. Поэтому он рекомендует избегать контактов с зараженными кроликами и следить, чтобы домашние кролики были защищены от насекомых.

Папилломавирус американских кроликов родственен папилломавирусам человека. Папилломавирусы человека чаще всего передаются половым путем. Некоторые из них безвредны или приводят к появлению бородавок, однако известны виды, которые вызывают рак.

