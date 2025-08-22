Спорт
23:11, 22 августа 2025Спорт

Мать Овечкина высказалась о карьере сына после НХЛ

Мать хоккеиста Овечкина Татьяна о карьере сына после НХЛ: Это его личное дело
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анна Сергеева / РИА Новости

Мать капитана и нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Татьяна высказалась о карьере сына после Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ее слова приводит РИА Новости.

Мать хоккеиста заявила, что это его личное дело, возвращаться в Россию или нет. «Это его дело, он взрослый человек. Уже не слушается, а иногда прислушивается», — пошутила она.

Действующий контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона 2025/2026. В следующем сезоне российский нападающий заработает 9,5 миллиона долларов, а по истечении соглашения с «Кэпиталс» станет неограниченно свободным агентом.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

