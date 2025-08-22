Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:55, 22 августа 2025Наука и техника

Создана мышка со встроенными наушниками

Honor создала компьютерную мышь со встроенными наушниками
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Arsenii Palivoda / Shutterstock / Fotodom

Китайская корпорация Honor создала компьютерную мышь со встроенными наушниками. Об этом сообщается на сайте компании.

Судя по всему, Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro — первая на рынке мышь, которая имеет встроенные беспроводные наушники. В компании назвали новое устройство гибридным аксессуаром, который пригодится деловым людям.

Мышь получила встроенный кейс для наушников — гарнитура спрятана под крышкой. Компьютерный манипулятор выполняет одновременно функцию футляра для хранения наушников и зарядного кейса. Устройство получило опцию активного шумоподавления. В Honor отметили, что мышь и наушники подключаются к компьютеру или планшету по отдельным каналам, что позволяет использовать их отдельно друг от друга.

Вес Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro 78 граммов без наушников. Физические кнопки мыши рассчитаны на 5 миллионов нажатий. Встроенный аккумулятор емкостью 1000 миллиампер-часов обеспечивает до 30 дней автономной работы. Совмещенная с наушниками мышь стоит в Китае 269 юаней, или около 3 тысяч рублей.

В феврале тайваньская корпорация Asus представила компьютерную мышь с запахом. Внутри мыши Fragrance Mouse расположили флакон, в который можно заливать ароматические масла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политолога Маркова признали иноагентом. Он поддержал президента Азербайджана после резонансных заявлений политика в адрес Москвы

    Беспричинная острая боль в ноге оказалась признаком серьезного заболевания

    Пожилая россиянка заплатила жизнью за ремонт дачи

    Словакия поблагодарила Трампа за осуждение атаки ВСУ по «Дружбе»

    В США рассказали о необычном равновесии рынка труда

    Появилось видео боя добровольцев с автоматами против дрона ВСУ в российском регионе

    В США спрогнозировали удар Украины по России тысячами дальнобойных «Фламинго»

    Миллионер обвинил бывшую жену в измене и женился на 61-летней ровеснице

    Кортни Кардашьян показала фото с секс-игрушкой

    Лукашенко назвал условие участия Белоруссии в военных действиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости