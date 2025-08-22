Создана мышка со встроенными наушниками

Китайская корпорация Honor создала компьютерную мышь со встроенными наушниками. Об этом сообщается на сайте компании.
Судя по всему, Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro — первая на рынке мышь, которая имеет встроенные беспроводные наушники. В компании назвали новое устройство гибридным аксессуаром, который пригодится деловым людям.
Мышь получила встроенный кейс для наушников — гарнитура спрятана под крышкой. Компьютерный манипулятор выполняет одновременно функцию футляра для хранения наушников и зарядного кейса. Устройство получило опцию активного шумоподавления. В Honor отметили, что мышь и наушники подключаются к компьютеру или планшету по отдельным каналам, что позволяет использовать их отдельно друг от друга.
Вес Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro 78 граммов без наушников. Физические кнопки мыши рассчитаны на 5 миллионов нажатий. Встроенный аккумулятор емкостью 1000 миллиампер-часов обеспечивает до 30 дней автономной работы. Совмещенная с наушниками мышь стоит в Китае 269 юаней, или около 3 тысяч рублей.
В феврале тайваньская корпорация Asus представила компьютерную мышь с запахом. Внутри мыши Fragrance Mouse расположили флакон, в который можно заливать ароматические масла.