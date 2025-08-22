Создана мышка со встроенными наушниками

Honor создала компьютерную мышь со встроенными наушниками

Китайская корпорация Honor создала компьютерную мышь со встроенными наушниками. Об этом сообщается на сайте компании.

Судя по всему, Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro — первая на рынке мышь, которая имеет встроенные беспроводные наушники. В компании назвали новое устройство гибридным аксессуаром, который пригодится деловым людям.

Мышь получила встроенный кейс для наушников — гарнитура спрятана под крышкой. Компьютерный манипулятор выполняет одновременно функцию футляра для хранения наушников и зарядного кейса. Устройство получило опцию активного шумоподавления. В Honor отметили, что мышь и наушники подключаются к компьютеру или планшету по отдельным каналам, что позволяет использовать их отдельно друг от друга.

Вес Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro 78 граммов без наушников. Физические кнопки мыши рассчитаны на 5 миллионов нажатий. Встроенный аккумулятор емкостью 1000 миллиампер-часов обеспечивает до 30 дней автономной работы. Совмещенная с наушниками мышь стоит в Китае 269 юаней, или около 3 тысяч рублей.

В феврале тайваньская корпорация Asus представила компьютерную мышь с запахом. Внутри мыши Fragrance Mouse расположили флакон, в который можно заливать ароматические масла.