Оператор FPV-дрона передумал атаковать группу бойцов ВСУ после одного послания

Оператор российского FPV-дрона не атаковал ВСУ из-за сообщения о похоронах

Оператор российского FPV-дрона отказался от атаки по группе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после послания о похоронах. Об этом сообщил Telegram-канал «Херсонский вестник».

«Приблизившись, он (оператор дрона — прим. «Ленты.ру») разглядел не цель, а просьбу: на покрывале было написано "FPV, не убивай, похороны" (...) Вместо удара — молниеносное решение на отход», — сказано в публикации.

На видео можно заметить, как беспилотный летательный аппарат резко меняет свою траекторию.

Ранее стало известно об атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Минувшей ночью украинские дроны также атаковали Волгоградскую область.