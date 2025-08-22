Полиция Ростовской области предложила ограничить работу мигрантов в ряде сфер

Полицейские обратились к временно исполняющему обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю с письмом из-за мигрантов. В нем сотрудники правоохранительных органов призвали ограничить работу приезжих сразу в нескольких сферах. Кроме того, было предложено увеличить налоговые взносы для иностранных работников.

Врио начальника управления по вопросам миграции ростовского главка МВД Виктория Григорьева сообщила, что на территории России граждане других стран уже не могут работать в фитнес-клубах и сферах, связанных с драгоценными металлами. В дополнение к этому полиция призвала Слюсаря ограничить работу мигрантов в сферах сухопутного и трубопроводного транспорта, почтовой и курьерской служб.

Также в письме речь шла об увеличении регионального налогового коэффициента для иностранных граждан. «Сейчас он составляет порядка 6000 рублей. Мы выступили с предложением увеличить его как минимум до 9000 рублей», — заметила Григорьева. Это должно восполнить бюджет области и привлечь в Россию более квалифицированных трудовых мигрантов.

В России предложили ограничить въезд несовершеннолетних мигрантов

В России выступили за ограничение въезда в страну для несовершеннолетних мигрантов без законных представителей. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Необходимость подобной инициативы объяснили тем, что зачастую дети мигрантов остаются в России, нарушая режим пребывания, без законных представителей. При этом зафиксировано много случаев, когда несовершеннолетние прибывали в страну формально ради учебных целей, но в итоге задерживались в ней в ради работы.

Дети мигрантов могут находиться в России без нотариального согласия законных представителей. В Госдуме призвали исправить это, а также ограничить цели поездок несовершеннолетних получением образования, лечения, а также временным нахождением в РФ для участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах и так далее.

В Госдуме выступили за запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Трудовым мигрантам стоит запретить привозить семьи в Россию. С этой инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Таким образом он предложил бороться с проблемой переполненных детских садов и школ в регионах страны, куда чаще всего приезжают иностранные граждане на заработки.

Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но, если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали Сергей Миронов глава партии «Справедливая Россия — За правду»

Политик добавил, что далеко не все пребывающие в РФ мигранты планируют работать, но тем не менее они везут в страну свои семьи.