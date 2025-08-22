Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:43, 22 августа 2025Россия

Полиция предложила губернатору Ростовской области ввести новые ограничения для мигрантов. Где приезжим запретят работать?

Полиция Ростовской области предложила ограничить работу мигрантов в ряде сфер
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Полицейские обратились к временно исполняющему обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю с письмом из-за мигрантов. В нем сотрудники правоохранительных органов призвали ограничить работу приезжих сразу в нескольких сферах. Кроме того, было предложено увеличить налоговые взносы для иностранных работников.

Врио начальника управления по вопросам миграции ростовского главка МВД Виктория Григорьева сообщила, что на территории России граждане других стран уже не могут работать в фитнес-клубах и сферах, связанных с драгоценными металлами. В дополнение к этому полиция призвала Слюсаря ограничить работу мигрантов в сферах сухопутного и трубопроводного транспорта, почтовой и курьерской служб.

Также в письме речь шла об увеличении регионального налогового коэффициента для иностранных граждан. «Сейчас он составляет порядка 6000 рублей. Мы выступили с предложением увеличить его как минимум до 9000 рублей», — заметила Григорьева. Это должно восполнить бюджет области и привлечь в Россию более квалифицированных трудовых мигрантов.

Юрий Слюсарь

Юрий Слюсарь

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

В России предложили ограничить въезд несовершеннолетних мигрантов

В России выступили за ограничение въезда в страну для несовершеннолетних мигрантов без законных представителей. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Необходимость подобной инициативы объяснили тем, что зачастую дети мигрантов остаются в России, нарушая режим пребывания, без законных представителей. При этом зафиксировано много случаев, когда несовершеннолетние прибывали в страну формально ради учебных целей, но в итоге задерживались в ней в ради работы.

Шихта с гранулами серебра и меди

Шихта с гранулами серебра и меди

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Дети мигрантов могут находиться в России без нотариального согласия законных представителей. В Госдуме призвали исправить это, а также ограничить цели поездок несовершеннолетних получением образования, лечения, а также временным нахождением в РФ для участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах и так далее.

В Госдуме выступили за запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

Трудовым мигрантам стоит запретить привозить семьи в Россию. С этой инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

Таким образом он предложил бороться с проблемой переполненных детских садов и школ в регионах страны, куда чаще всего приезжают иностранные граждане на заработки.

Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но, если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали

Сергей Мироновглава партии «Справедливая Россия — За правду»

Политик добавил, что далеко не все пребывающие в РФ мигранты планируют работать, но тем не менее они везут в страну свои семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные ударом трехтонной авиабомбы уничтожили штаб бригады ВСУ с командованием

    Названа неприятная особенность украинской ракеты «Фламинго»

    Полиция предложила губернатору Ростовской области ввести новые ограничения для мигрантов. Где приезжим запретят работать?

    Раскрыты планы россиян на осень

    Мать Пригожина рассказала о последней встрече с сыном после мятежа

    Всплыли подробности исчезновения маленькой девочки в 1999 году

    Украинский премьер предложила отправлять в тюрьмы бегущих из страны

    Внука Пугачевой призвали вернуться в Россию

    Путин поздравил с днем рождения жену Алиева и попросил передать мужу привет

    Поставки российской нефти в Словакию по «Дружбе» остановятся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости