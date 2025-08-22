Ценности
Популярный тренд 90-х вернулся в моду

Популярное в 90-х кружево в одежде вернулось в моду
Екатерина Ештокина

Фото: the stock company / Shutterstock / Fotodom

Популярный тренд 90-х вернулся в моду. Об этом в своем Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) написала австралийская блогерша Stuff Mums Like.

Так, инфлюэнсерша разместила снимки, сделанные в одном из местных магазинов с ассортиментом одежды. На них юзерша продемонстрировала коричневые и белые комплекты из кружева с топами, мини-юбками и платьями. «Кружево снова в моде», — написала женщина.

Пользователи сети оценили возвращение модного течения в комментариях под постом. «Я просто обожаю кружева!!! Я обожала их, когда была подростком в 90-х, и теперь, несмотря на то что мне 48 лет и я на добрых 30 кг тяжелее, я иду в этот магазин», «Это делает меня счастливой», «Я в восторге, я обожаю кружево», — написали они.

Ранее в августе популярному в 2010-х модному тренду предрекли возвращение. По мнению журналистов, Tumblr-эра вновь может стать актуальной, поскольку зумеры активно публикуют в TikTok видео с советами по стилю, обработке фото и музыке.

