Пострадавшая в «Крокусе» рассказала о нереальности происходящего

Потерпевшая рассказала в суде об ощущении нереальности происходящего в «Крокусе»

Потерпевшая по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» рассказала в суде, что не верила в реальность происходящего в ходе нападения на зрителей. Об этом журналистам РИА Новости сообщил один из участников процесса.

«Одна из потерпевших в ходе опроса в суде заявила, что во время теракта у нее возникло "ощущение нереальности происходящего", фраза запомнилась», — отметил собеседник агентства.

Дело о трагедии в «Крокусе» рассматривает Второй западный окружной военный суд. Процесс закрыли от прессы по ходатайству прокурора, чтобы обеспечить безопасность участников процесса.

Ранее выяснилось, что судьбу террористов могут определить до конца 2025 года, поскольку рассмотрение проходит почти без задержек. Кроме того, как говорится в материалах дела, полиция прибыла в «Крокус» через шесть минут после начала вооруженного нападения.

Теракт 22 марта 2024 года стал крупнейшим в истории российской современности. Террористы ворвались в концертный зал перед выступлением рок-группы «Пикник». Жертвами нападения стали 149 человек, еще более 300 людей получили травмы и ранения.