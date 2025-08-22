Honor выпустит мощнейший складной смартфон

Складной Honor Magic V Flip 2 получил камеру 200 мегапикселей и батарею 5500 мАч

Китайская корпорация Honor представила складной смартфон Magic V Flip 2. Об этом сообщается на сайте компании.

Аппарат имеет форм-фактор раскладушки и выделяется рекордным аккумулятором в этой категории — 5500 миллиампер-часов. Также он поддерживает быструю зарядку мощностью 80 ватт. Еще Magic V Flip 2 стал первым раскладным смартфоном — вместе с вышедшим в июле Samsung Galaxy Z Fold 7 — с основной камерой разрешением 200 мегапикселей.

Внутри устройства расположили 6,82-дюймовый экран LTPO OLED с разрешением 2868х1232 пикселей и частотой 120 герц. Матрица имеет максимальную яркость 5000 нит. Снаружи находится 4-дюймовый дисплей LTPO OLED с максимальной яркостью 3600 нит. Аппарат работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, имеет до 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти.

Корпус Magic V Flip 2 получил защиту от влаги по стандарту IP58/IP59, поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и NFC. Девайс работает с прошивкой MagicOS 9.0.1, созданной на базе Android 15.

Складной флагман Honor в базовой комплектации с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти оценили в 5499 юаней, или около 62 тысяч рублей. Смартфон появится в китайской продаже 28 августа.

В начале августа специалисты iFixit оценили ремонтопригодность нового складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 7, описав его словами «ночной кошмар». Эксперты заявили, что девайс невозможно отремонтировать в домашних условиях.