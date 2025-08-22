Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:24, 22 августа 2025Наука и техника

Honor выпустит мощнейший складной смартфон

Складной Honor Magic V Flip 2 получил камеру 200 мегапикселей и батарею 5500 мАч
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: honor.com

Китайская корпорация Honor представила складной смартфон Magic V Flip 2. Об этом сообщается на сайте компании.

Аппарат имеет форм-фактор раскладушки и выделяется рекордным аккумулятором в этой категории — 5500 миллиампер-часов. Также он поддерживает быструю зарядку мощностью 80 ватт. Еще Magic V Flip 2 стал первым раскладным смартфоном — вместе с вышедшим в июле Samsung Galaxy Z Fold 7 — с основной камерой разрешением 200 мегапикселей.

Внутри устройства расположили 6,82-дюймовый экран LTPO OLED с разрешением 2868х1232 пикселей и частотой 120 герц. Матрица имеет максимальную яркость 5000 нит. Снаружи находится 4-дюймовый дисплей LTPO OLED с максимальной яркостью 3600 нит. Аппарат работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, имеет до 16 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти.

Корпус Magic V Flip 2 получил защиту от влаги по стандарту IP58/IP59, поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и NFC. Девайс работает с прошивкой MagicOS 9.0.1, созданной на базе Android 15.

Складной флагман Honor в базовой комплектации с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти оценили в 5499 юаней, или около 62 тысяч рублей. Смартфон появится в китайской продаже 28 августа.

В начале августа специалисты iFixit оценили ремонтопригодность нового складного флагмана Samsung Galaxy Z Fold 7, описав его словами «ночной кошмар». Эксперты заявили, что девайс невозможно отремонтировать в домашних условиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину предложили ударить «Орешником» по офису Зеленского. Что ответил президент России?

    Названа самая стильная собака года

    «Это выгодная война». США перестали сообщать союзникам секретные данные о переговорах России и Украины. Что это значит?

    Россиянам объяснили сокращение часов на английский язык в 5–7 классах

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    В Подмосковье заметили осенние следы

    Стало известно место прощания с Ярославом Евдокимовым

    Российские школьники выиграли золото на Всемирной юношеской олимпиаде по шахматам

    Генсек НАТО раскрыл масштабы поставок оружия Украине

    Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец показал журналистам один жест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости