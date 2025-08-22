Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:06, 22 августа 2025Наука и техника

Президент РАН перечислил предстоящие российские миссии к Луне

Красников: С 2028 по 2036 годы Россия к Луне отправит шесть миссий
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Ориентировочно с 2028 по 2036 годы Россия к Луне планирует отправить шесть научных миссий. В интервью газете «Известия» их перечислил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

По его словам, в 2028 году планируется запустить окололунную орбитальную станцию «Луна-26», которая выберет места посадки миссий «Луна-27.1» и «Луна-27.2». Запуск последних состоится в 2029 и 2030 годы, автоматические станции должны прилуниться в районах южного и северного полюса естественного спутника Земли.

Через три-четыре года после этого, как уверяет Красников, должен состояться запуск миссии «Луна-28», которая доставит на Землю образцы лунного грунта. Примерно в это же время на окололунной орбите должна заработать станция «Луна-29», которая будет играть роль ретранслятора. Отправка тяжелого лунохода в рамках миссии Луна-30 намечена на 2035-2036 годы.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

«Экспедиции на Луну с участием людей в рамках российских программ предусмотрены за горизонтом текущего федерального проекта», — уточнил Красников.

В июне госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в Научно-производственном объединении имени Семена Лавочкина завершили проверки модели посадочного аппарата «Луна-27».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска уничтожили батальон «Азова» в ДНР

    Назван срок запуска АМС к «русской планете»

    Раскрыты новые детали задержания подозреваемого в подрыве «Северного потока» украинца

    Силовики вскрыли узлы связи вымогавших деньги у россиян мошенников

    «Динамо» расторгло контракт с уругвайским футболистом

    Российского писателя осудят за видео на YouTube

    Алиев назвал братом постсоветского лидера

    Легендарного голливудского актера засняли в объятиях Водонаевой

    Пойман огромный окунь весом 24 килограмма

    Артемий Лебедев охарактеризовал Москва-сити словами «полная дичь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости