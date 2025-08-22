Президент РАН перечислил предстоящие российские миссии к Луне

Красников: С 2028 по 2036 годы Россия к Луне отправит шесть миссий

Ориентировочно с 2028 по 2036 годы Россия к Луне планирует отправить шесть научных миссий. В интервью газете «Известия» их перечислил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

По его словам, в 2028 году планируется запустить окололунную орбитальную станцию «Луна-26», которая выберет места посадки миссий «Луна-27.1» и «Луна-27.2». Запуск последних состоится в 2029 и 2030 годы, автоматические станции должны прилуниться в районах южного и северного полюса естественного спутника Земли.

Через три-четыре года после этого, как уверяет Красников, должен состояться запуск миссии «Луна-28», которая доставит на Землю образцы лунного грунта. Примерно в это же время на окололунной орбите должна заработать станция «Луна-29», которая будет играть роль ретранслятора. Отправка тяжелого лунохода в рамках миссии Луна-30 намечена на 2035-2036 годы.

«Экспедиции на Луну с участием людей в рамках российских программ предусмотрены за горизонтом текущего федерального проекта», — уточнил Красников.

В июне госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что в Научно-производственном объединении имени Семена Лавочкина завершили проверки модели посадочного аппарата «Луна-27».