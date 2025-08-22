Силовые структуры
Расследование против застройщика «Самолет» признали незаконным

Прокуратура Петербурга отменила уголовные дела против ГК «Самолет»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура Санкт-Петербурга признала незаконным расследование двух уголовных дел о мошенничестве в связи с задержками передачи ключей дольщикам двух жилых комплексов группы компаний (ГК) «Самолет». Об этом сообщает «Фонтанка».

По итогам проверки ведомство отменило постановления об их возбуждении и указала следователям на необходимость вдумчивее проверять факты.

Прокуроры указали на поспешное начало расследования без тщательного изучения обстоятельств — от момента регистрации сообщения о преступлении в Следственном комитете России до подписания постановления о возбуждении уголовного дела прошло меньше дня.

Кроме того, более 90 процентов квартир в Колпино и Песочном уже переданы покупателям, а проблемы оставшихся десяти процентов решаются усилиями застройщика. Сроки передачи ключей дольщики и строители должны решать строго в рамках гражданского судопроизводства.

Прокуроры удостоверились в наличии полностью построенных и сданных в эксплуатацию домов, а факты хищений не были выявлены.

«Мы уверены, что при изучении документации и анализе ситуации дело будет закрыто. Дома готовы, это подтверждается и фото-, и видеоматериалами со стройплощадок проектов. Ситуация в отрасли такова, что изменение сроков передачи ключей сейчас — не единичный случай, и со стороны контролирующих органов поступают запросы девелоперам — это рабочий процесс. Они должны реагировать на обращения и вопросы граждан, компании — аргументированно отвечать на эти вопросы и строить жилье. Чтобы быть уверенными в качестве передаваемых объектов, мы проводим процесс приемки внутренними службами контроля качества, осуществляем финишные доработки и устранение мелких замечаний по отделке. В тесном взаимодействии с подрядными организациями мы решили проблему нехватки рабочих из-за общего дефицита кадров в отрасли, форсируем работы, чтобы как можно скорее передать ключи всем участникам долевого строительства», — рассказала «Фонтанке» гендиректор ГК «Самолет» Анна Акиньшина.

21 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге в офисах застройщика «СПб Реновация», являющейся дочерней компанией крупнейшей в России девелоперской группы «Самолет», проходят обыски.

«СПб Реновация» возводит в Петербурге жилые комплексы «Новое Колпино» и «Курортный квартал». Жители жалуются, что уже несколько месяцев не могут получить ключи от квартир и въехать в них. Следователи возбудили дела о мошенничестве при строительстве этих ЖК.

