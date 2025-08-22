Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:16, 22 августа 2025Россия

Российская школьница выжила после попадания пули в сердце и легкое

В Башкирии 11-летняя школьница выжила после попадания пули в сердце и легкое
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Иглинском районе Башкирии 11-летняя школьница выжила после попадания пули из пневматики в сердце и легкое. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным российского издания, девочку доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Хирурги провели операцию и вытащили пулю.

Школьницу поместили в кардиоцентр, сейчас она идет на поправку.

До этого стало известно, что в Иркутской области у школьника нашли пулю в груди во время планового осмотра.

Удалось установить, что 37-летний отец мальчика принес домой травматический пистолет, напился и выстрелил в него. Он попросил сына никому не говорить о случившемся.

Учащегося удалось спасти, его родителя задержали.

Еще раньше в Москве арестовали мужчину за стрельбу из пневматического оружия по подросткам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гарант нашей безопасности — мы сами». Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне

    Кудрявцева рассказала об отношениях с мужем после обвинений в алкоголизме

    Российская школьница выжила после попадания пули в сердце и легкое

    Раскрыты планы россиян на осень

    Перспективы курса доллара к рублю оценили

    Российские туристы застряли в аэропорту Египта на всю ночь из-за задержки самолета

    ВСУ нанесли комбинированный удар по российскому объекту топливной инфраструктуры

    Бывший судья выступил против женщин-арбитров в РПЛ

    Семья легализовавшего 10 тысяч мигрантов в России обжаловала изъятие имущества

    Один штраф для водителей в России вырастет вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости