Российская школьница выжила после попадания пули в сердце и легкое

В Башкирии 11-летняя школьница выжила после попадания пули в сердце и легкое

В Иглинском районе Башкирии 11-летняя школьница выжила после попадания пули из пневматики в сердце и легкое. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным российского издания, девочку доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Хирурги провели операцию и вытащили пулю.

Школьницу поместили в кардиоцентр, сейчас она идет на поправку.

До этого стало известно, что в Иркутской области у школьника нашли пулю в груди во время планового осмотра.

Удалось установить, что 37-летний отец мальчика принес домой травматический пистолет, напился и выстрелил в него. Он попросил сына никому не говорить о случившемся.

Учащегося удалось спасти, его родителя задержали.

Еще раньше в Москве арестовали мужчину за стрельбу из пневматического оружия по подросткам.