Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:42, 22 августа 2025МирЭксклюзив

Россиян призвали не делать выводы из «набросов» Трампа по Украине

Политолог Асафов назвал набросом слова Трампа о сроках урегулирования на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Не стоит делать выводы, исходя из «набросов» президента США Дональда Трампа о сроках урегулирования конфликта на Украине, считает политолог Александр Асафов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель, иначе Штатам придется изменить подход.

«Я считаю, что эти слова могут означать все что угодно: и в течение двух недель, и наоборот, попытки ситуацию как-то продлить. Мне кажется, это связано с кучей факторов, а здесь Трамп какие-то слова говорит только для того, чтобы их говорить, отвечать на вопросы. Потому что в реальности мы видим, что и у европейцев специфическая позиция, [президент Украины Владимир] Зеленский буквально отвергает все сделанные предложения, и вроде бы идет формальная подготовка к возможной встрече, но реальных шагов мы в этом смысле не видим», — высказался политолог.

По его словам, похоже, что Трамп занял позицию внешнего наблюдателя, и при этом не оставляет амбициозных надежд на то, что все решится грандиозной сделкой.

На мой взгляд, делать выводы из таких его, как в интернете говорят, набросов не стоит

Александр Асафовполитолог

До этого в Белом доме сообщили, что администрация Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения украинского конфликта. При этом в США не привели другие подробности об организации переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия оказалась на грани топливного кризиса. Что происходит с ценами на бензин?

    В Москве колеса грузовика разлетелись по МКАД и повредили автомобили

    Глава российского региона заступился за детей мигрантов

    Россия пообещала через шесть лет запустить замену 35-летнему «Хабблу»

    Оператор FPV-дрона передумал атаковать группу бойцов ВСУ после одного послания

    Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю лета

    Вучич призвал провести теледебаты с оппозицией

    Опасения Венгрии и Словакии из-за ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» объяснили

    Россия согласилась проявить гибкость по нескольким предложениям Трампа

    Россиян призвали не делать выводы из «набросов» Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости