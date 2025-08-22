Россиян призвали не делать выводы из «набросов» Трампа по Украине

Политолог Асафов назвал набросом слова Трампа о сроках урегулирования на Украине

Не стоит делать выводы, исходя из «набросов» президента США Дональда Трампа о сроках урегулирования конфликта на Украине, считает политолог Александр Асафов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель, иначе Штатам придется изменить подход.

«Я считаю, что эти слова могут означать все что угодно: и в течение двух недель, и наоборот, попытки ситуацию как-то продлить. Мне кажется, это связано с кучей факторов, а здесь Трамп какие-то слова говорит только для того, чтобы их говорить, отвечать на вопросы. Потому что в реальности мы видим, что и у европейцев специфическая позиция, [президент Украины Владимир] Зеленский буквально отвергает все сделанные предложения, и вроде бы идет формальная подготовка к возможной встрече, но реальных шагов мы в этом смысле не видим», — высказался политолог.

По его словам, похоже, что Трамп занял позицию внешнего наблюдателя, и при этом не оставляет амбициозных надежд на то, что все решится грандиозной сделкой.

На мой взгляд, делать выводы из таких его, как в интернете говорят, набросов не стоит Александр Асафов политолог

До этого в Белом доме сообщили, что администрация Трампа продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения украинского конфликта. При этом в США не привели другие подробности об организации переговоров.

