Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 22 августа 2025Мир

Трамп похвастался фотографией с Путиным

Трамп показал фото с Путиным и заявил, что президент России вышел на ней хорошо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме похвастался фотографией с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю это очень хорошая фотография. Я нормально получился, а он очень хорошо», — сказал американский лидер. Глава Белого дома добавил, что был очень польщен, когда получил эту фотографию.

Ранее в Белом доме рассказали, что администрация президента продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения конфликта на Украине.

До этого Трамп выступил с заявлением, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский — не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Кличко решил найти союзников для борьбы с Зеленским

    Трамп похвастался фотографией с Путиным

    «Никаких надежд». Спасение россиянки с самой опасной горы в СССР назвали губительным. Что ее толкнуло дважды покорить пик Победы?

    В КНДР впервые показали телерепортаж о северокорейских бойцах в Курской области

    Трамп высказался насчет возможной встречи Путина и Зеленского

    Трамп решил найти виновного в пробуксовке переговоров по Украине

    Порнозвезду Бонни Блю выгнали из популярной соцсети после фильма о сексе с тысячей мужчин

    Трамп объявил дату жеребьевки чемпионата мира-2026 по футболу

    Женщин предупредили о повышенном риске развития одного вида рака из-за алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости