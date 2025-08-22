Трамп похвастался фотографией с Путиным

Трамп показал фото с Путиным и заявил, что президент России вышел на ней хорошо

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме похвастался фотографией с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю это очень хорошая фотография. Я нормально получился, а он очень хорошо», — сказал американский лидер. Глава Белого дома добавил, что был очень польщен, когда получил эту фотографию.

Ранее в Белом доме рассказали, что администрация президента продолжает работу с представителями России и Украины над организацией двусторонней встречи для завершения конфликта на Украине.

До этого Трамп выступил с заявлением, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский — не лучшие друзья, но ладят лучше, чем ожидалось.