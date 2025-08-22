ЦСКА повысил 20-летнему футболисту зарплату в несколько раз

Карпов: ЦСКА повысил 20-летнему футболисту Кисляку зарплату в несколько раз

Руководство московского ЦСКА повысило зарплату полузащитнику Матвею Кисляку в несколько раз. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Иван Карпов.

По информации источника, при этом срок истечения контракта 20-летнего футболиста остался прежним — 2029 год. Отмечается, что причиной стало желание «армейцев» удержать Кисляка в команде до следующего трансферного окна.

Ранее Кисляк рассказал, что перемещается по Москве на метро. По словам футболиста, у него нет машины.

Кисляк выступает за ЦСКА с 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.