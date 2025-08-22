77-летний турист попался в аэропорту Австралии с полными кокаина рюкзаками

Daily Mail: Немецкий турист попался в аэропорту Австралии с рюкзаками с кокаином

Немецкий турист попался в аэропорту Перта, Австралия, с двумя рюкзаками, наполненными кокаином. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что мужчину схватили сотрудники пограничной службы страны во время досмотра багажа 8 августа. Не уточняется, в какую страну он направлялся. В его чемодане лежали два рюкзака, в каждом из которых нашли по два килограмма кокаина. Немца поместили под стражу.

Ранее шотландского туриста поймали в аэропорту Колумбии перед вылетом с чемоданом, полным кокаина. Он собирался лететь с наркотиками в Великобританию.