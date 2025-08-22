SC: Встреча с Трампом в Белом доме стала унижением для европейских лидеров

Встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме стала унижением для европейских лидеров. Такое мнение выразило издание Strategic Culture.

Обозреватель издания Пепе Эскобар назвал европейских политиков «коалицией недоумков» и поиронизировал, что в Овальном кабинете они стояли, как испуганные школьники, которым сделали замечание.

Журналист также счел, что Европа не готова к тому, что Украина заключит мирное соглашение с Россией. При этом он добавил, что лидеры западных стран не понимают, что в случае, если Киев будут использовать для дестабилизации России, то она может нанести ответный удар.

Эскобар предположил, что Трампу не удастся донести до Европы мысль о необходимости мира с Россией.

18 августа состоялась встреча американского президента с главой украинского государства Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В процессе переговоров Трамп заявил, что Украина не вступит в НАТО. Он также заявил о необходимости организовать встречу Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.