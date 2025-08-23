Фетисов рассказал о жизни ставшего инвалидом Константинова в США

Фетисов заявил, что хоккеист Константинов потерял возможность коммуницировать

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о жизни бывшего защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» Владимира Константинова в США. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что Константинов, став инвалидом, потерял возможность коммуницировать. «Он помнит, что было до аварии, но беседу не поддерживает. Кратковременная память у него практически отсутствует», — поделился он.

13 июня 1997 года Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов и массажист команды Сергей Мнацаканов возвращались с торжества в честь победы «Детройта» в Кубке Стэнли. По пути лимузин, на котором они ехали, потерял управление и врезался в дерево. Позже у шофера обнаружили в крови следы наркотиков, и его приговорили к девяти месяцам тюрьмы и 200 часам обязательных общественных работ. Все пассажиры получили травмы, при этом Константинов и Мнацаканов стали инвалидами.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы. В 1989 году хоккеист уехал в США, где до 1998 года выступал в Национальной хоккейной лиге. За время заокеанских выступлений Фетисов заработал более 5,5 миллиона долларов.