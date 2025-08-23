Бывший СССР
Гибель сына Чикатило в зоне СВО опровергли

На Украине опровергли гибель сына Чикатило в зоне СВО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ammar Awad / Reuters

На Украине опровергли сообщения о гибели сына советского маньяка Андрея Чикатило Юрия на фронте. Об этом заяляет украинское издание «Общественное» со ссылкой на территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) Слободского района города Харьков.

По данным издания, мужчина, на самом деле, не был мобилизован в зону проведения специальной военной операции (СВО) и имеет хронические заболевания, из-за которых не планирует проходить службу в украинской армии.

21 августа сообщалось, что сын маньяка Андрея Чикатило Юрий, который якобы воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был убит в зоне СВО.

Об исчезновении сына Чикатило стало известно в апреле. Тогда также сообщалось, что мужчина мог попасть под массированный удар в Харьковской области.

