Военблогер Воевода: Ракетно-бомбовым ударом были поражены два батальона ВСУ

Военблогер, автор канала «Воевода вещает» Алексей Воевода назвал цель ракетно-бомбового удара по Краматорску. По его словам, были поражены две батальонно-тактические группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также механизированная бригада.

Эксперт уточнил, что было сброшено более 50 бомб, десять ударных дронов «Герань», также применены две ракеты из комплекса «Искандер», атака велась с истребителей Су-34.

«Потери противника просто ад, в количестве уточняем», — добавил Воевода. Он также сообщил, что было уничтожено две реактивных системы залпового огня (РСЗО), девять танков, четыре бронемашины. Украинская противовоздушная оборона (ПВО) пыталась отразить удар при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее сообщалось, что по Славянску и Краматорску в ДНР был нанесен сильный удар. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, место дислокации ВСУ передали российской стороне местные жители.

