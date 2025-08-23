Поставки пищевой пленки из недружественных стран могут обложить пошлинами

В России проработают введение пошлин на пищевую пленку из недружественных стран

Первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам поездки в Ростовскую область, в ходе которой он ознакомился с работой «Атлантис-Пак» — производителя барьерной пленки для пищевой промышленности, — поручил Минпромторгу проработать вопрос введения пошлин на аналогичную продукцию из недружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

«Компания подтвердила готовность полностью закрыть потребность в ней российского рынка», — указали в кабмине, уточнив, что площадку Мантуров посетил совместно с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.

Весной стало известно, что в России обложили повышенной таможенной пошлиной в размере 35 процентов перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, в который, в частности, вошли духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ и волос, а также пудра. При этом в июне кабмин ради обеспечения многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на рынке отменил повышенные ввозные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из тех же государств.