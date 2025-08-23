Российский игрок клуба НХЛ рассказал о решении бытовых вопросов в США

Хоккеист Ничушкин: В бытовых вопросах в США мне очень помогает агент

Российский нападающий Валерий Ничушкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш», рассказал о решении бытовых вопросов в США. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«На самом деле все проходит спокойно. Агент очень помогает с решением бытовых вопросов. Мне остается только сказать "да" или "нет" — нравится или не нравится», — заявил Ничушкин. Хоккеист признал, что агент закрывает 95 процентов организационных моментов, а он сам практически не тратит на них время.

30-летний Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года. Его контракт с командой действует до 2030 года. Агентом россиянина является Марк Гандлер.

В прошлом сезоне российский форвард принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 21 шайбу и отдал 13 передач. По информации PuckPedia, в предстоящем сезоне он заработает чуть более шести миллионов долларов.

В июле другой российский игрок НХЛ Михаил Сергачев рассказал о проблеме с яйцами в США. По словам спортсмена, из-за дефицита в стране выросли цены на яйца.