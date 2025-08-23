Интернет и СМИ
Интернет и СМИ
14:41, 23 августа 2025

В МИД России прокомментировали смерть журналиста Кирилла Вышинского

Мирошник о смерти журналиста Вышинского: Чуда не произошло, а так хотелось
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прокомментировали смерть журналиста, исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» и члена Совета по правам человека (СПЧ) Кирилла Вышинского. Сообщение об этом опубликовал в Telegram посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Ушел Кирилл Вышинский! Друг, коллега, соратник… Чуда не произошло. А так хотелось!», — написал дипломат.

О смерти Вышинского стало известно утром 23 августа. Он скончался в Москве после тяжелой и продолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что 11 августа умер музыкальный журналист Дмитрий Ухов. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет.

