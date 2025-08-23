Мир
В Париже почтили память Дарьи Дугиной в годовщину ее убийства

В Париже состоялась поминальная служба в связи с годовщиной смерти Дарьи Дугиной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Дмитрий Орлов /  ТАСС

В Свято-Троицком Кафедральном соборе Парижа состоялась поминальная церковная служба в связи с годовщиной убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом пишет ТАСС.

Корреспондент сообщил, что в стенах собора собрались десятки людей, как русских, так и французов. Некоторые прибыли из других городов, чтобы почтить память журналистки и выразить солидарность с жителями Донбасса и других регионов, пострадавших в результате украинского конфликта.

После церковной службы на площади Вобан состоялась манифестация ассоциации SOS Donbass, выступающей в поддержку жителей Донбасса и Новороссии.

В августе в Подмосковье поставили памятник Дарье Дугиной.

Автомобиль, в котором находилась Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы.

