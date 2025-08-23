Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:29, 23 августа 2025Бывший СССР

В Раде заявили об отсутствии разницы между Зеленским и Залужным

Депутат Дмитрук: Между Зеленским и Залужным нет разницы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Между послом Украины в Великобритании Валерием Залужным и Владимиром Зеленским нет разницы. Они оба представляют «партию войны», рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, комментируя информацию о подготовке Залужного к президентским выборам, пишет ТАСС.

Такими же представителями «партии войны» являются начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов и экс-президент Петр Порошенко (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), уточнил депутат.

«Разговоры о Залужном — это внутренняя перестановка в "партии войны". Залужный, Зеленский, Порошенко, Буданов и все подобные деятели — это одна и та же группа», — подчеркнул Дмитрук.

Хотя Залужный на текущий момент не может открыто заявить о своих планах, он попытается вступить в борьбу за власть, добавил депутат.

До этого стало известно, что Залужный якобы тайно готовится баллотироваться в президенты Украины. Отмечалось, что набор команды уже ведется. Как рассказала журналистка Кэти Ливингстон, у политика есть штаб-квартира в Лондоне.

При этом ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского попытается убедить бывшего главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Залужного не участвовать в выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Крупные санкции или ничего». Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине

    Отец Маска похвалил качество российских космических ракет

    Семь украинских БПЛА уничтожили над территорией России

    В Раде заявили об отсутствии разницы между Зеленским и Залужным

    Экс-боец ВСУ рассказал о перешедшем на сторону России польском наемнике

    Трамп поддержал передачу Конгрессу материалов по делу Эпштейна

    КНДР обвинила Южную Корею в стрельбе у границы

    В СОМБ рассказали о вербовке ВСУ в Африке

    Атаку украинских БПЛА отразили в российском регионе

    Отставку замглавы Минфина США связали с недовольством Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости