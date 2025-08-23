Спорт
18:20, 23 августа 2025Спорт

«Зенит» разгромил аутсайдера РПЛ

«Зенит» победил махачкалинское «Динамо» со счетом 4:0 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над махачкалинским «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Первый мяч на 29-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой, реализовав пенальти. На 35-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Густаво Мантуан. Во втором тайме на 72-й минуте отличился защитник Юрий Горшков. На 90-й минуте окончательный счет установил полузащитник Максим Глушенков.

Таким образом, после шести матчей «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Динамо» является аутсайдером и располагается на 13-м месте, имея в активе пять очков. Лидирует московский «Локомотив» с 13 очками.

В следующем матче «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород» 30 августа. Махачкалинцы днем позднее также дома сыграют с московским «Динамо».

