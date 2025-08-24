Россия
07:08, 24 августа 2025

Беспилотники атаковали предприятие в российском городе

Губернатор Федорищев: Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Сызрани
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, результате атаки беспилотников погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении нескольких часов непрерывно атакуют Сызрань в Самарской области. Уточняется, что на протяжении этого времени в городе слышно сирену, прогремело свыше 20 взрывов.

Первые данные о взрывах в Сызрани поступили около 05:00 по московскому времени.

