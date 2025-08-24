Блогерша описала жизнь в русском квартале в США фразой «будто попадаешь в "Бригаду"»

Российская путешественница Елена Лисейкина рассказала о жизни в русском квартале в США. Своей историей она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в район Брайтон-Бич в Нью-Йорке потянулись выходцы из Советского Союза еще в семидесятые. «Пахнет жареным луком, и это еще в метро. Поднимаешься — и будто попадаешь в "Бригаду". На вывесках: "Кафе Волна", "Ремонт обуви у Вити". Люди с клетчатыми сумками, в спортивных костюмах и бабушки с тележками на колесиках, над головой грохочет поезд, а под ногами — асфальт, который повидал многое», — такими фразами описала американский район россиянка.

По ее словам, в этом месте живут шестьдесят тысяч русскоговорящих людей. Продавец в местной мясной лавке объясняет, чем докторская колбаса отличается от любительской, а в супермаркете можно найти селедку под шубой и гречку по три доллара (около 240 рублей) за пачку.

Путешественница также назвала улицу Brighton Beach Avenue русской версией Бродвея. Она пояснила, что в местном театре ставят «Женитьбу Бальзаминова», а билеты туда разлетаются как горячие пирожки.

«Весь район напоминает продолжение одной большой кухни с разговорами, спорами и чайником на плите», — заключила Лисейкина.

