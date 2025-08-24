Спорт
Крылья Советов
Сегодня
15:00 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|6-й тур
Алисия Паркс
26 августа
04:00 (Мск)
Мирра Андреева
US Open (ж)
Анастасия Павлюченкова
Завтра
18:00 (Мск)
Даяна Ястремская
US Open (ж)
Даниил Медведев
Завтра
03:30 (Мск)
Бенжамен Бонзи
US Open (м)
Карен Хачанов
26 августа
00:00 (Мск)
Нишеш Басаваредди
US Open (м)
Фулхэм
Сегодня
18:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|2-й тур
13:14, 24 августа 2025Спорт

Доннарума перейдет в «Манчестер Сити»

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарума перейдет в «Манчестер Сити»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lee Smith / Reuters

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарума перейдет в «Манчестер Сити». Об этом на своей странице в соцсети X сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сам голкипер уже согласовал с английским клубом условия контракта. ПСЖ и «Сити» ведут переговоры, Романо уточняет, что сумма сделки может составить менее 50 миллионов евро, на которые рассчитывали парижане.

12 августа Доннарума объявил об уходе из ПСЖ. «К сожалению, кто-то решил, что я больше не могу быть частью команды и вносить вклад в ее успех. Я разочарован и подавлен», — написал вратарь в своих соцсетях.

На замену Доннаруме ПСЖ подписал Люку Шевалье, контракт с французом рассчитан на пять лет. При этом российский вратарь Матвей Сафонов, которому парижане не гарантировали игровое время и предлагали различные варианты продолжения карьеры, принял решение остаться в команде.

    Все новости