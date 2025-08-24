Спорт
16:56, 24 августа 2025Спорт

«Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 6:0 и вышел на первое место в РПЛ

«Краснодар» разгромил «Крылья Советов» и вышел на первое место в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Краснодар» на выезде разгромил самарские «Крылья Советов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 24 августа, и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Джон Кордоба, по мячу забили Гаэтан Перрен, Джон Кордоба, Жоау Батчи, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти. Последний также записал на свой счет три голевые передачи.

«Краснодар» набрал 15 очков и вышел на первое место в РПЛ. «Крылья Советов» с восемью очками находятся на девятой позиции.

«Краснодар» в следующем туре 31 августа на выезде сыграет с ЦСКА. «Крылья Советов» в тот же день на чужом поле встретятся с «Локомотивом».

    Все новости