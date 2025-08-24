Россия
Лавров усомнился в хорошем сне Макрона

Лавров отреагировал на слова Макрона про хищника Путина
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что у президента Франции Эммануэля Макрона могут быть проблемы со сном. Об этом сообщает Telegram-канал «Зарубин».

Как полагает министр, не исключено, что Макрону бывает неудобно по ночам, после того как он назвал президента России Владимира Путина хищником, которому нужно продолжать есть для собственного выживания.

До этого президент Франции в одном из интервью заявил о России как о хищнике, который оказался у ворот Европы. Кроме того, Макрон призвал европейцев не быть наивными, так как «российские власти не держат обещания и хотят пересматривать границы».

Кроме того, Макрон считает, что Трамп изменил свою позицию по Украине, так как осознал, что Киеву следует предоставить гарантии безопасности.

Некоторые французские политики раскритиковали Макрона за демонизацию России. Они полагают, что риторика французского президента продиктована его стремлением отправить войска на Украину.

